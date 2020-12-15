رولا محمود ظهرت مع الساحر ووقفت أمام الإمبراطور واختفت في ظروف غامضة

رولا محمود لغز في زمن الكورونا، قصة اختفائها بمكان إقامتها بلندن حير الملايين من جمهور الوطن العربي فبعد إعلان إصابتها بفيروس كوفيد19، بشهر مارس الماضي لم تظهر مرة أخرى ولم يتمكن أحد من الوصول إليها أو الحصول على معلومات تكشف تعافيها، أو أن المرض هزمها ولن تستطيع مقاومته وفارقت عالمنا.

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وبعد رسالتها الأخيرة التي طالبت فيها من جمهورها الدعاء لها إثر إصابتها بفيروس كورونا والتي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" بـ24 مارس2020، والتي كتبت فيها:"مساءكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ.. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة.. للأسف النظام الصحي هنا-بريطانيا- حاليًا مفعم بحالات كثيرة.. ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي...دعاءكم أكيد هيساعدني..سأحاول الإستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص بمنطقتي.. محبتي" لم تظهر بعد.

وكانت تلك اخر كلمات تتواصل بها رولا مع متابعيها، وزادت معدلات البحث حولها، وأعرب رواد منصات التواصل الإجتماعي عن قلقهم، موجين العديد من الأسئلة للمسئولين منها: أين رولا؟ هل

توفت خلال فترة موجةوالتي كان يجرى فيها دفن الحالات المجهولة سريعًا فى مقابر خاصة؟.

محضر رسمي بلندن عن اختفاء رولا محمود

تداول منذ قليل أنباء عن تحرير أحد أعضاء الجالية المصرية بالعاصمة البريطانية لندن، يدعى مصطفى رجب محضر بأحد أقسام الشرطة هناك، عن اختفاء رولا محمود بعد إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا اثناء تواجدها في مقاطعة أوكسفورد شاير منذ شهر مارس الماضي، ضمن الموجة الأولى التي ضربت بريطانيا ببداية العام الحالي، وانقطعت الأخبار عنها منذ ذلك الوقت.

وجاء ذلك المحضر بعد تأكيد المهندسة ميرفت خليل رئيس اتحاد عام المصريين في بريطانيا، في تصريحات إعلامية، إن البحث الرسمي عن رولا في بريطانيا يستلزم تكليف قانوني من أسرتها للبحث عنها.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، كشفت منذ أيام أنها لا تعلم شيئًا عن واقعة اختفاء الفنانة رولا محمود وذلك بسبب توقفها عن التمثيل في مصر منذ 2011، وانتقالها للعيش في

منذ حوالي 10 أعوام، والنقابة ليس لديها أي معلومات عن عائلتها او أصدقائها بمصر لتتمكن من التواصل معهم.

كما خرج الناقد السينمائي محمود قاسم، وصديق الفنانة المختفية رولا محمود، قال أنه كان يجمعه بالفنانة صداقة مقربة ولكنها في أخر عامين لم تكن تتواصل معه، متمنيًا أن يتم الوصول لأي معلومات تطمئنهم عليها وتعود مرة أخرى لأصدقائها وجمهورها، مؤكدًا أنها كانت إنسانة حساسة جدًا وموهوبة.

أعمال رولا محمود

يذكر أن رولا محمود فنانة مصرية ولدت في 13 فبراير 1977 بدولة الكويت، ثم انتقلت مع أسرتها لمدينة الإسكندرية، وظهرت بمسلسل أوان الورد مع يسرا وهشام عبد الحميد، وبدأت حياتها الفنية في فيلم "الساحر" مع النجم الراحل محمود عبدالعزيز عام 2001، ولكنها جذبت الانتباه إليها في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي"، حيث صنفها النقاد وقتها بفنانة إغراء، الأمر الذي أزعجها وجعلها تخرج في تصريحات صحفية تطلب عدم الحكم عليها إلا بعد ان تقدم أعمال فنية عديدة تبرز فيها موهبتها التمثيلية التي تجعلها فنانة شاملة ولا تنحصر بأدوار بعينها.

كما وقفت أمام النمر الأسود إمبراطور الفن العربي الراحل أحمد زكي في فيلم معالي الوزير، بجانب فيلم هي فوضى مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وشاركت ببعض الأعمال الفنية قبل هجرتها من مصر، ومن ضمن تلك الأعمال جاي في السريع، بنتين من مصر، كليفتي، وكانت آخر أعمالها مسلسل "كيد النسا" عام 2011.