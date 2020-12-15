الليلة.. موسيقى عمر خيرت في الأوبرا المصرية

يستقبل المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، موسيقى المايسترو الكبير عمر خيرت، على المسرح الكبير، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية هناك.

يقام الحفل، الليلة، في تمام الساعة الـ8 مساءً، ويليه حفل آخر غداً الأربعاء، على المسرح الكبير، وتم نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها.

يذكر أن خيرت أحيا أخيراً حفلًا موسيقيًا

على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس، وشهد الحفل حضورًا كامل العدد من جمهوره، على مسرح المنارة المفتوح، إضافة إلى عدد من رجال الدولة مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا ، إضافة إلى عدد من الحفلات الموسيقية في القاهرة والإسكندرية.

اقرأ أيضاً.. غدًا.. حفل موسيقي لعمر خيرت في الأوبرا

وأعادت مسارح الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى عدد من مسارح مصر المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض.

حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.