قبل حسناء سيف الدين.. مشاهير صارعوا السرطان لسنوات

" المرض مبيرحمش حد"، مقولة اطلقها القدماء، على الأمراض والأورام التى تصيب الإنسان، لأنها لا تفرق بين غني وفقير أو كبير وصغير، وهذا ما يعاصرة المجتمع على مر الأزمنة والعصور، التى أصيب فيها العديد من الفنانين بأمراض متعددة وأبرزها مرض السرطان التى تمكن البعض من التغلب علية والبعض الآخر لم يستطع المقاومة، واستسلم للقدر في إنتظار لحظة وفاتة ورحلية عن الدنيا.

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ولا تكاد يمر فترة طويلة على الوسط الفنى حتى يعلن بعض أعضاءه إصابة بمرض السرطان والأوارم، وهذا ما اتضح بعد أن كتبت الممثلة حسناء سيف الدين على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام،:" بعد الفحوصات و السونار طلع في في رقبتي خمس أورام وفي انتظار الجراح لعمل جراحة لأخذ عينة لفحصها وإن شاء الله تطلع حميدة إدعولي ".

في التقرير التالى سنتناول أهم الفنانين الذين تعرضوا للإصابة بمرض السرطان على مدار سنوات الماضية:

نعيمة عاكف تصارع السرطان

نعيمة عاكف فنانة مصرية تميزت بالعديد بتجسيد العديد من الأدوار السينمائية والرقص والغناء والمونولوج، لتسعد الملايين من الجمهور، للكن حظها في هذا العالم قليلاً، وهاجمها وحش السرطان" سرطان المعدة"، واستمر في صارعه لمدة 3

سنوات حتى توفيت في 23 أبريل 1966.

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أحمد زكي يقاتل السرطان دون فائدة

من بين الفنانين الذين أصيبوا بمرض السرطان، الفنان ممدوح وافي والذي قدَم دورًا مميز في مسلسل "الحاج متولي"، قبل وفاته بعدة سنوات، إلى أن رحل في عام 2004 بسرطان الجهاز الهضمي، وبعد عام لحق به الفنان أحمد زكي التي تناثرت الأخبار حول معاناة عاشها في السنوات الأخيرة من حياته، بفعل إصابته بسرطان الرئة، إلى أن توُفي في 2005 عن عُمر يناهز الـ56 عامًا، وكانت آخر أعماله الفنيه، مشاركته في فيلم "حليم".

عبدالله محمود يستسلم للورم الخبيث

في نفس العام الذي رحل فية الفنان أحمد زكي، صارع الفنان عبدالله محمود، مرض السرطان والذي قاد في النهاية إلى وفاته عام 2006، لتلحق به الفنانة سناء يونس عن عُمر الـ64 عامًا بعد إصابتها بسرطان الرئة وأصيبت بفشل كبدي.

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وبعد عدة سنوات على وفاة

بعض نجوم الفن نتيجة الإصابة بمرض السرطان، هزّ خبر وفاة الفنان عامر منيب قلوب الكثيرين، بسبب صِغر سنه، حيث توفي ويبلغ الـ48 عامًا، بسرطان البنكرياس، وذلك في عام 2011، حيث ودّع جمهوره قبل مرضه بعدة أعمال السينمائية مثل " الغواص" و"كامل الأوصاف"، وكانت آخر ألبوماته الغنائية "حظي من السما"عام 2008.

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السرطان يخطف الفنانين

وخطف مرض السرطان 3 فنانات عام 2014، جاءت على رأسهم الفنانة معالي زايد التي شاركت بالكثير من الأعمال الفنية، ومن بعدها زيزي البدراوي، والتي عانت من سرطان الرئة وأمراض مزمنة مثل القلب والشلل الرعّاش، ودخلت المستشفى وتوفيت هناك، كذلك الفنانة فايزة كمال التي أصيبت بسرطان الكبد.

فنانين واجهوا السرطان بشراسة

لكن الفنانة "شريهان"، استطاعت التغلب على مرض سرطان الغدد اللغابية، وهزيمتة،بعد ان أصابها وهي تبلغ من العمر 38 عامًا، والذي كان السبب في عدم ذهابها إلى مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي من أجل تكريمها عن دورها في فيلم "العشق والدم".

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شريهان لم تكن الفنانة الوحيدة في هزيمة المرض الخبيث، حيث نجح الفنان الكوميدي أحمد حلمي، في التغلب والتعافي من السرطان، الذي اصابة في عمر 44 عامًا،عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجته وابنته لي لي، وهو ما يفعله كل عام من أجل إجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على سلامتهم، ليكتشف إصابته بمرض السرطان، ما تطلب إجراء عملية لاستئصال الورم، ليتماثل بعدها للشفاء.