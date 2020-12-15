غداً..حفل نسمة عبد العزيز في دار أوبرا الإسكندرية

تستعد العازفة نسمة عبد العزيز، لحفلها القادم على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية والغنائية على عدد من مسارح مصر.

يقام الحفل غداً الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وذلك على مسرح سيد درويش الشهير بمدينة الإسكندرية، وتم تقسيم أسعار تذاكر الحفل إلى فئتين:الأولى بقيمة 160 جنيه،

والثانية بقيمة 110 جنيهاً، وتبقى عدد محدود من التذاكر للبيع بعد أيام قليلة من طرحها.

16 ديسمبر.. حفل موسيقي لـ نسمة عبد العزيز في الإسكندرية

أحييت نسمة عدد من الحفلات الموسيقية، خاصة على مسارح الأوبرا المصرية، خلال الفترة الماضية،وشهدت الحفلاتحضور كامل العدد

من محبيها ومتابعيها، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات التعقيم.

وأعادت مختلف مسارح مصر الغنائية، جزءًا كبيرًا من الانشطة الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.