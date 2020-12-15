عمرو دياب ينشر برومو أحدث أغانيه "يا أنا يا لاء"

نشر الهضبة عمرو دياب برومو من أحدث أغنياته "يا أنا يا لاء"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حصل البرومو على أكثر من 26 ألف مشاهدة، خلال نصف ساعة من طرحه، يقول مطلعها "خلينا ننبسط من القلب الضحكة طلعة والليلة معاك ، يا حبيبي معاك الليلة، الليلة ولعه يا أنا يا لاء، محدش تاني يا أنا يا لاء، ولا هتلاقي في نص حناني، ولا في أرق، يا أنا يا لاء، محدش تاني، يا أنا يا لاء، ولا هتلاقي في نص حناني، ولا في أرق بلف وادور، وأنا معذور ومعايا حق".

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بدأت الحملة الدعائية للألبوم في عدد من شوارع القاهرة، تمهيداً لطرح الألبوم المتوقع خلال يناير 2021، حيث سيتضمن 14 أغنية، بحسب ما أعلنت إحدى شركات المحمول المسئولة عن مرحلته الدعائية.

قدم دياب أخيراً، مقطع أغنيته الجديدة "محسود"، وذلك من أحد حفلاته الخاصة، للمرة الأولى، التي من المفترض أن تتضمن ألبومه الجديد، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد عز، تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أنا

وأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا مين".

كانت آخر إصداراته الغنائية "الجو جميل"، التي حصدت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب"، من كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد يحيى، توزيع: أحمد عادل، ويقول مطلعها "وسط الليل واللمة، ببقى في حالة روقان، لما بقرب ليك لما بشوفك بنسى الدنيا وبجري عليك، ياللي مخللي سهرنا جميل، والجو جميل، علشان انت جميل، كملت الحتة الناقصة مرة بضحكة ومرة برقصة وقولنا كلام".

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".

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