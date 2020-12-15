محمد رمضان في لبنان قريباً لافتتاح ملهى ليلي ضخم في بيروت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

رغم الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان، لا يزال العالم العربي يؤمن بالفرد اللبناني وليس الطبقة السياسية الفاشلة. ومن المتوقع افتتاح ملهى ليلي ضخم في بيروت مطلع عام 2021 وسيكون الفنان المصري محمد رمضان ضيف شرف في هذه المناسبة.

وكشفت معلومات خاصة لموقع “الفن”، أن الفنان المصري محمد رمضان من المقرر أن يزور لبنان مطلع العام الجديد للمشاركة في افتتاح أضخم ملهى ليلي شرقي في العاصمة بيروت، والذي تم تأجيل افتتاحه نتيجة القرارات الصادرة عن لجنة متابعة فيروس كورونا، و تفيد المعلومات أن الممثل الشاب سوف يحيي حفلاً في المكان المذكور في حال تم تعديل القرار بشأن آلية عمل النوادي الليلية.

وتشير معلوماتنا أن أجر رمضان عن هذه الحفلة ليس عادياً لكن الجهة الداعية تكتمت على الموضوع لاسباب تتعلق بخطتها الإنتاجية.

يذكر ان محمد رمضان كان قد زار مراراً لبنان وزار الملاهي الليلية قبل دخول جائحة كورونا العالم.