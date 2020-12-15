- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن كريستى تيجن تستمتع بوقتها مع طفليها بين أشجار الكريسماس المغطاة بالثلوج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية كريستى تيجن للاحتفال بالكريسماس بأناقة مذهلة خطفت أنظار كل محبيها و عشاقها من شتى أنحاء العالم، ظهرت تيجن البالغة من العمر ( 35 عاما ) بإحدى الصوروهى تجلس أمام النافذة بينما تظهر فى الخلفية أشجار الكريسماس المزينة باللونين الأحمر و الذهبى و يغطى الأشجار الكثير من الثلوج .
كريستي تيجن
اختارت تيجن أن ترتدى تنورة قصيرة باللون الأبيض مع "بلوزة" بإحدى درجات اللون البنى ، وهى واحدة من أبرز تصميمات دار أزياء " Intermix " ووصل سعرها إلى 235 جنيه إسترلينى .
وحرصت كريستى تيجن أن تنقل الأجواء الاحتفالية المميزة التى تستمتع بها بشكل عائلى لمحبيها و عشاقها من مرتادى صفحتها الشخصية على " إنستجرام " و التى تضم أكثر 33.4 مليون شخص ، فنشرت سلسلة من الصور التى أظهرت طفليها " لونا " البالغة من العمر 4 سنوات و " مايلز " البالغ من العمر عامين .
ظهر مايلز ولون وهما مرتديان ملابس جمعت اللونين الأحمر و الأسود والتقطوا العديد من الصور بجانب أشجار الكريسماس .
لونا و مايلز (1)
لونا و مايلز (2)
لونا و مايلز (3)
لونا و مايلز (4)
لونا
مايلز
لونا و مايلز (1)
لونا و مايلز (2)
لونا و مايلز (3)
لونا و مايلز (4)
لونا
مايلز
كانت هذه تفاصيل خبر كريستى تيجن تستمتع بوقتها مع طفليها بين أشجار الكريسماس المغطاة بالثلوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.