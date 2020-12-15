أشرف عبد الباقى:"بعد ما جوزت فرقة مسرح مصر بجوز أول واحد فى الفرقة الجديدة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أشرف عبد الباقي بزفاف الفنان محمد بطاوي أحد أعضاء فرقته المسرحية الجديدة، ونشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مجموعة صور وهو يشهد على عقد قران عدد كبير من أعضاء فرقة مسرح مصر، وأضاف إليهم صورته مع بطاوي، معلقا عليها: "بعد ما جوزت فرقة مسرح مصر دلوقتي بجوز أول واحد في الفرقة الجديدة.. بطاوي مبروك".



اشرف عبد الباقي

وكان النجم أشرف عبد الباقى، قد فاجىء الفنان دياب، بالاحتفال بعيد ميلاده، وذلك أثناء بروفات عروض مسرحية اللوكاندة، والتي تعرض أسبوعيًا أيام الخميس والجمعة والسبت علي مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة وسادت روح الدعابة بين فريق عمل مسرحية اللوكاندة والعاملين بها، وتقديم التهاني لدياب بمناسبة عيد ميلاده.



اشرف عبد الباقي



حفل زفاف بطاوي

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقي، دياب، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني.

المسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال ومنتج فني فتحي إسماعيل.