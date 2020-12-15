شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مكرم يكشف عن وصية والدته: "قسمت كل حاجتها على حياة عينها " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان مراد مكرم عن وصية والدته له قبل وفاتها أول أمس، موجها الشكر لكل من تقدم له بالعزاء، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، اشكر كل من عزاني في أمى بأي طريقه كانت، واشكر زمايلي واصدقائي اللي حطوا بوست عن وفاة أمي.. وبعتذر عن عدم إقامة عزاء ولكن دي كانت رغبتها دايما.. من سنين وهي بتردد انا عندي ولدين ومش عايزالهم بهدله.. كانت خايفه علينا من الصدمة".



مراد مكرم

وتابع : "قسمت كل حاجتها علي حياة عينها علشان ما نلوصش ،كانت خايفه نختلف بعد ما ترحل..كانت دايما تقولي انا خايفه عليك انت بالذات ،كانت عارفه اني هتبهدل نفسيا من بعدها.. ما تقلقيش يا أمي إنتى ربيتي راجل.. كام يوم وهصلب طولي وهشرفك.. أوعدك"، وكان قد أعلن الفنان مراد مكرم وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وكتب على صفحته الشخصية على فيس بوك، "ربنا استرد وديعته أشكرك يارب إنك ريحتها".

وكانت آخر أعمال الفنان مراد مكرم مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وتدور أحداثه فى 50 حلقة وكتب له السيناريو والحوار ورشة من 5 مؤلفين شباب ومن إخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، رجاء الجداوى، مراد مكرم، محمد على رزق، وثراء جبيل، المغربية طاهرة وعدد آخر من الفنانين.

وبدأ مراد مكرم مشواره الإعلامي منذ بداية الألفينيات، بظهوره كمذيع في برنامج "اسهر معانا" على فضائية "النيل المنوعات"، وحقق مكرم نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة من تقديمه البرنامج التلفزيوني "الأكيل"، المذاع على قناة cbc سفرة .