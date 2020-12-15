شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أحدث أغانى الهضبة عمرو دياب "يا انا يا لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب، أغنية جديدة وهى "يا انا يا لأ"، من ألبومه الجديد، حيث نشر دياب جزءا من الأغنية عبر حساباته على السوشيال ميديا، وتقول كلمات الأغنية، "الليلة.. ننبسط.. م القلب الضحكة طالعة .. الليلة معاك .. يا حبيبي معاك .. الليلة والعة.. يا انا يا لا .. ماحدش تانى .. يا انا يا لأ .. ولا هتلاقى في نص حنانى .. ولا في أرق.. بلف وأدور وأنا معذور .. ومعايا حق".

وانطلقت أمس الاثنين، الحملة الدعائية الخاصة بألبوم عمرو دياب الجديد، الذى يحمل اسم "يا أنا يا لأ" فى الشوارع، وذلك قبل طرحه فى الأسواق وعلى جميع المنصات يوم 25 من شهر ديسمبر، ويقدم الهضبة خلاله من 12 إلى 14 أغنية.

كان الهضبة قد كشف مؤخرا عن 4 أغنيات من ألبوم "محسود"، من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقى، والثانية "الجو جميل"، من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد عادل، والثالثة "قدامنا طول الليل مواويل"، والرابعة "أهه أهه"، التى شاركته فيها المطربة اليونانية إيرينى بابادوبلو، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقى.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب "سهران" الذي يتضمن 14 اغنية جديدة، تضمن الألبوم أغنيات منها "انتي زي ما انتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب".