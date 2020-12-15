شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يحيي حفلين في ليلة رأس السنة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم اللبناني وائل جسار، لإحياء حفلين غنائيين يوم الخميس الموافق 32 من شهر ديسمبر الجاري، داخل أحد فنادق القاهرة، الأولى بالتجمع الخامس، أما الحفل الثاني بأحد فنادق وسط البلد، وذلك احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة.

وكشف الشاعر محمد جلال، عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب اللبناني وائل جسار فى أغنية سينجل بعنوان "حب جديد"، من ألحان محمد الطوخى، وتوزيع الموسيقى عادل عايش، مضيفاً لـ"الخليج 365"، أن الأغنية تحمل طابع الرومانسية، ومن كلماتها: "دلوقتى بس عِرفت إنك مش عشانى.. وماتكدبيش إنتى ف حياتك حد تانى.. واهو بان عليكى ف لهفتك لما تشوفيه.. بتدوبى لما بيلمسك وتحسى بيه، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور عند طرحها.

وكان النجم اللبنانى وائل جسار أحيا فى وقت سابق من شهر نوفمبر الماضى حفلا غنائيا ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم عدد كبير من أغانيه والذى تفاعل معها جميع الحاضرين منها غريبة الناس ومشيت خلاص وانت مين ياللى انا مش عارفك ونهاية واحدة وخلينى ذكرى وتخبى ليه وكامل الاوصاف ومليون مرة احبك ونسم علينا الهوا وفى حضرة المحبوب وموجوع وبتوحشينى وحلم حياتى واختتم الحفلة بأغنية غريبة الناس.

وقال وائل جسار: "ربنا دايما حامي مصر أم الدنيا ويبعد عنها كل شر ومبسوط للسنة الثالثة في المشاركة في هذا المهرجان العظيم الذي كنت اقف على خشبته من زمان، وأشكر وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم وجيهان مرسي مديرة المهرجان على الانجاز الرائع في ظل الظروف التي مرينا بها وانتشار فيروس كورونا".