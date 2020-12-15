شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر بطلة فيلم "تحت تهديد السلاح" مع حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة مى عمر على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، حيث تقدم دور البطولة أمام النجم حسن الرداد، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالعمل.

وتعمل مى عمر حالياً على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة فى مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، ومقرر عرضه قريباً، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.



مى عمر

كما ترتبط مى عمر بتصوير مسلسلها الرمضاني مسلسل "نسل الأغراب" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حالياً مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.