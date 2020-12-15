- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نيكولاس كيدج.. محمد كريم يعود الى هوليوود والان مع التفاصيل
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
الممثل المصري محمد كريم
أعلن الممثل المصري محمد كريم عن بدء تحضيراته لعمل جديد في هوليوود. ونشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، صورتين له من كواليس التصوير ظهر فيهما بلوك مختلف اعتمد فيه الشاربين من دون أن يكشف تفاصيل أخرى. وذلك بعدما عرض لمحمد كريم مؤخرا فيلم A Score to Settle مع نيكولاس كيدج، وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه شخصية جيمي.
ويشار الى أن محمد كريم تعرض لحادث سير نقل على إثره الى المستشفى، وشارك محبيه صوراً لسيارته بعد تهشمها.
وعلق عليها بالقول:" قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا كنت مسافر علي طريق سيء جبلي واتجاهين ..أنا في المستشفي دلوقتي ادعولي ربنا يشفيني ويقومني من هنا علي خير..أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر ليك يا رب أنه نجاني بعد ما شوفت الموت بعنيه دعواتكم".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نيكولاس كيدج.. محمد كريم يعود الى هوليوود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.