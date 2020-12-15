رابح صقر يثير الجدل بسبب براد بيت

الثلاثاء 15 ديسمبر 2020

رابح صقر

ضجة كبيرة أثارها الفنان ​رابح صقر​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إنتشار صورة جديدة له ظهر فيها بلوك جديد سيظهر به على غلاف ألبومه المقبل بحسب ما أشار المتابعون، فيما كان لافتاً للكثيرين تداول عنوان يشبّه لوك صقر الجديد هذا للنجم العالمي براد بيت وهو ما أثار موجة كبيرة من التعليقات الساخرة من الموضوع.



ومن ناحية أخرى، شبّه البعض الآخر صقر بلوكه الجديد بالنجم العالمي سنوب دوغ​.

وكان ردّ صقر على متابعة سخرت من مستمعيه، قائلةً:"عندي قناعة إن ما حد يسمع له إلا ملبوس، ما حس فيه أحد يسمعله".

وطلب منها أن تحترم نفسها ومن يسمع أغنياته قائلا:"احترمي نفسك أولًا، واحترمي الناس اللي تسمع لي ثانيًا، أنا ما راح أغلط عليكي بس بعلمك الأدب، كلًا يرى الناس بعين طبعه".