نجل السقا ينشر صورة من كواليس "أحمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: يستعد ياسين أحمد السقا نجل النجم أحمد السقا لتصوير مشاهده من مسلسل "الملك أحمس" مع النجم عمرو يوسف. ونشر نجل السقا صورة من الكواليس عبر حسابه على انستجرام، وعلق على الصورة، قائلا: "الملك أحمس". والمسلسل مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ، وهو من إخراج حسين المنباوي". ويتناول المسلسل شخصية أحمس، ويكتبه محمد وخالد وشيرين دياب، بطولة صبا مبارك وماجد المصري وسوسن بدر.

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