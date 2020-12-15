تراند اليوم : طفلة ماوراء الطبيعة : أحلم بالعودة لموطني – فيديو

قالت ريم عبد القادر، الطفلة التي تمثل في مسلسل “ما وراء الطبيعة”، إنها تحب السياسة، وتحلم بزيارة بلدها سوريا، لكن الحرب هي المشكلة.

حلت ريم عبد القادر ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج “صبايا الخير” على قناة النهار، وشرحت أنها تتعلم بنظام Home schooling أو التعليم بالمنزل، وهي تتمنى الذهاب للمدرسة لكن نومها غير منتظم، ويسمح لها هذا النظام بالتمثيل دون التقيد بالاستيقاظ مبكرا، وفي المنزل يذاكر لها والدها الأستاذ الجامعي فلا تحتاج لمدرس.

وأوضحت ريم عبد القادر أنها ولدت في مصر، لأب وأم سوريين، وأن والدتها تحكي لها كثيرا عن سوريا، وتخبرها بأشياء جميلة عن البلد، أما هي فتسألها دائما عن سبب الحرب، وقالت إن لديها صديقة من النادي وصديقة أخرى تمثل معها.

وعن مشاركتها في مسلسل “ما وراء الطبيعة”، قالت ريم عبد القادر إن أختها ساعدتها في الحفظ والشرح بعد تسلمها الحلقات.