تراند اليوم : شاهد.. ماجدة الرومي تتلقي رساله من اليابان بمناسبة عيد ميلادها

تصدرت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، أمس مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ64.

حيث شارك الحساب الرسمي لماجدة الرومي على موقعالتغريدات الشهير “تويتر” مجموعة صور من احتفالها بعيد ميلادها.

وعلق علي الصور : “ولا تكمل الفرحة إلا مع تجمع العائلة، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد”.

كما تلقت ماجدة الرومي تهنئة من معجبيها في اليابان، وشاركت مقطعا مصورا لهم من هناك وهم يهنئوها، وعلقت عليه قائلة: “من اليابان الى لبنان … أجمل تهنئة ودعوة من محبي ماجدة في اليابان”.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة ماجدة الرومي بعيد ميلادها، من بينهم الفنانة الإماراتية، أحلام، التي كتبت لها: “يارب أيامك كلها فرح وحب وصحه وسعاده ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمه الغاليه أستاذتنا”.

وغردت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي لماجدة الرومي عبر موقع “تويتر”: “ينعاد عليكِ العيد بالفرح وينعاد علينا بحضورك وإبداعك”.

كما هنأت شركة “روتانا” السعودية ماجدة الرومي بعيد ميلادها بهذه الكلمات: “عيد ميلاد سعيد لملاك الطرب ماجدة الرومي”، ثم سألت الجمهور أي من أغانيها محفورة في قلوبهم.