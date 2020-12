كيم كارداشيان وكانييه يكافحان لإنجاح زواجهما بعيدًا عن الطلاق

متابعة بتجــــــــــرد: يبدو أن كيم كارداشيان وكانييه ويست يعيشان تخبطات في علاقتهما الزوجية لكنهما وجدا طريقة لإبقائها بعيداً عن محاكم الطلاق.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن كيم وكانييه ما زالا يكافحان من أجل البقاء معاً كزوجين لكنهما سعيدان بالحفاظ على هذا الوضع الراهن بدلاً من إنهاء الزواج رسمياً.

وكانت نجمة Keeping Up With The Kardashians البالغة من العمر 40 عاماً منزعجة من سلوك وتصرفات كانييه خلال هذا العام، لكنها لا تتطلع إلى الطلاق كإجابة لأنهما يعيشان حياة منفصلة وهذا ما يبقيهما راضيين.

وبحسب موقع “ميرور” البريطاني فإن كيم وكانييه (43 عاماً) يقيمان في ولايتين مختلفتين حيث يعيش مغني الراب في مزرعته في وايومنغ في حين تقيم كيم مع أطفالهما في لوس أنجلوس.

وقال مصدر مقرب من الزوجين لموقع “هوليوود لايف”: “إن كيم تقضي وقتها في لوس أنجلوس في حين يفضل كانييه البقاء بشكل سري في وايومنغ مع فريقه وبعض المقربين”.

وأضاف” “كانييه يحب كيم جداً، لا يزال الحب موجوداً في علاقتهما حتى لو كانا لا يقضيان الوقت معاً”.

وأشار مصدر آخر لنفس الموقع إلى أن كانييه ليس قلقاً من خسارة كيم، لأنها لا تخطط لتركه أو إنهاء هذه العلاقة.