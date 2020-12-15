كارول سماحة تطرح ألبومها الميلادي الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد فترة تشويق دامت لعدّة أيام، طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة رسميًا ألبومها الميلادي الجديد Christmas Carole عبر المتاجر الموسيقية الكبيرة وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

واعتمدت كارول سماحة في الأيام الماضية استراتيجية إطلاق الألبوم، أغنية بعد أخرى، لتطرحه كاملًا قبيل أيام من حلول عيد الميلاد المجيد.

ويتضمن ألبوم Christmas Carole الميلادي 9 أغنيات جاءت عناوينها كالتالي: “من سنة لسنة”، “إيام الشتي”، “تعا نفرح تعا نمرح”، “سانتا”، “إرجع يا زمان”، “كل عيد وانت بخير حبيبي”، “بآخر الشارع”، “ياسوع جايي”، “ملك السلام” (نشيد الأطفال).

ويشار الى أن كارول سماحة كتبت بنفسها كلمات عدد كبير من أغنيات الألبوم وتعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين للخروج بالنتيجة المرضية للجمهور.