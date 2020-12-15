شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس فى أول جلسة تصوير تجمعها مع أبنائها جايدن ودافى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، فيديو وصور من أول جلسة تصوير مع أبنائها دافي وجايدن، لإحدي المجلات العربية داخل منزلها في بيروت، والتي أكدت أنها أول زيارة إلى منزلها على الإطلاق منذ أكثر من 10 أشهر من الحجر الصحى، بسبب تخوفها من انتقال عدوى فيروس كورونا.



ميريام فارس وابنائها



صورة اخري

وشاركت ميريام فارس جماهيرها ومتابعيها لأول مرة بفيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات.



ميريام فارس وابنها دافي





ميريام فارس من كواليس جلسة التصوير

وكانت كشفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس فى بداية شهر نوفمبر عن أول فيديو يجمعها برفقة طفلها الثانى المولود حديثا "داف"، وظهرت ميريام وهى تحمل ابنها وتعانقه، إلا أنها لم تظهر وجه الطفل، وعلقت على الفيديو قائلة: "أعيش أفضل أيام حياتى".



ميريام فارس

وذلك بعدما فاجأت ميريام فارس جمهورها ومعجبيها بولادة طفلها الثانى، مؤخرا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير (4 ثوان) يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل، ليكون ثانى أطفالها بعد "جايدن"، وجاء فى مقطع الفيديو تاريخ ولادة الطفل، حيث كان مكتوبا في المقطع القصير: "Dave Metri .. 20 – 10 –2020"، فيما علقت ميريام فارس قائلة: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيونى".