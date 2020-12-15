شكرا لقرائتكم خبر عن دولاب الذكريات.. محمد الشرنوبى مع والده فى صور من الطفولة: صاحبى وأستاذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد الشرنوبى متابعيه وجمهوره بموقع "إنستجرام"، بصور من دولاب الذكريات مع والده الموسيقار فاروق الشرنوبى، وظهر بها فى مراحل طفولته، معلقا عليها "حبيبى وصاحبى وأخويا وأستاذى اللى حببنى فى حاجة اسمها فن.. ربنا يخليك لى ولكل اللى بيحبوك يا حبيبى.. بحبك أكتر من أى حاجة فى الدنيا".



الشرنوبي



الشرنوبي ووالده



محمد الشرنوبي في طفولته

ويواصل الفنان محمد الشرنوبى تصوير مشاهده الخاصة بالحكاية الأولى ضمن أحداث فيلم "قمر 14"، من إخراج هادى الباجورى، حيث يتضمن الفيلم 5 حكايات مختلفة، وتضم كل حكاية أبطال مختلفين، حيث تعد حكاية الشرنوبى هى الأولى، ويشارك فيها الفنانون غادة عادل، كريم فهمى، عارفة عبد الرسول، محمد مهران.



محمد الشرنوبي



صورة أخري

يشار إلى أن فيلم "قمر 14" يضم 5 حكايات، وهى كالتالى : الحكاية الأولى غادة عادل، كريم فهمى ، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة ، والثالثة أحمد مالك، بيومى فؤاد، ومى الغيطي ، و الرابعة، دينا الشربينى، واحمد الفيشاوى، ومحمد علاء جمايكا، وليلى عز العرب ، والخامسة، خالد النبوى وشيرين رضا.



الشرنوبي مع والده وعلى الحجار

كما يشارك الفنان محمد الشرنوبى فى بطولة مسلسل "لؤلؤ"، من بطولة مى عمر، حيث يجسد دور شاب يقع في حب بطلة العمل، وتتوالى الأحداث ويدخل في صراعات مع أحمد زاهر تكشفها حلقات المسلسل في إطار درامى مشوق، حيث تجسد مى دور مطربة في المسلسل.