“السلطان السويدي” سيستمر في الملاعب حتى سن الـ50

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 11:19 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يواصل النجم السويدي ، زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان،تقديم مستويات هائلة مع فريقه الذي يتصدر جدول الدوري الإيطالي.

قال وكيل النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، والبالغ من العمر 39 عاما، وأن نجم المنتخب السويدي السابق قادر على تقديم أشياء تفوق توقعات الكثيرين.

ويقدم النجم المخضرم البالغ من العمر، 39 عاما، مستويات رائعة في الدوري الإيطالي، إذ يتصدر فريقه ميلان حاليا الترتيب، فيما سجل “إبرا” 10 أهداف حتى الآن ليتشارك صدارة الهدافين مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف الوكيل أن زلاتان قادر على الاستمرار في الملعب حتى يبلغ الخمسين من عمره، وفقا لما ذكر موقع “غول” الرياضي.

وكاد “السلطان السويدي” أن يتقاعد في نهاية موسم 2019-20 ، قبل أن يغيير رأيه في اللحظة الأخيرة، فيما ذكر في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيبقى يلعب كرة القدم مادام قادرا على ذلك من الناحية البدنية.

وكان إبراهيموفيتش – الذي فاز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال فترته السابقة مع الروسونيري قد عاد إلى ملعب سان سيرو في الموسم الماضي، وقدم سلسلة من العروض القوية منذ ذلك الحين.

وأردف: “لقد رأيت العديد من اللاعبين في مسيرتي كانوا متعبين عندما وصلوا إلى نفس عمر زلاتان.. لم أر أي بوادر للتعب والإرهاق عليه.. يمكنه اللعب بسهولة لمدة خمس سنوات أخرى”.

وتابع مازحا: “لقد صنعته ، إنه يلعب لأنني أجعله يلعب.. ويمكنه أن يستمر حتى سن الخمسين””

وقال رايولا بأنه يشعر بأنه قاد إبراهيموفيتش في الاتجاه الخاطئ عندما أقنعه باللعب لنادي لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي بعد فترة مذهلة مع مانشستر يونايتد، لكنه أضاف أن هذه التجربة يمكن أن تفيده بشكل جيد عندما يعتزل.