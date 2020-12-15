شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إسماعيل يكشف تفاصيل الدورة الـ13 للمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف اليوم الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري تفاصيل الدورة الثالثة عشر التي ستنطلق يوم 20 ديسمبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويحضر المؤتمر الفنان محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان ليتحدث عن تكريم الفنان الراحل محمود ياسين كما يتحدث الناقد الكبير جرجس شكري عن الملتقي الفكري للمهرجان الذي يحمل عنوان " 150 سنة مسرح مصري " .

تقدم المؤتمر الصحفي المذيعة رغدة بكر ويجلس علي المنصة بالمؤتمر مدير المهرجان الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح للحديث عن تفاصيل الدورة الجديدة وعدد من أعضاء اللجنة العليا واللجان التنفيذية .

وتقام الدورة الثالثة عشر فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م.

وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبد الخالق ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.