شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسين أحمد السقا مع عمرو يوسف فى كواليس مسلسل "الملك أحمس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك ياسين أحمد السقا نجل النجم أحمد السقا متابعيه بصورة من كواليس مسلسل "الملك أحمس" مع النجم عمرو يوسف، وعلق على الصورة والتى ظهر بها مع بطل العمل يمسك كل منهما سيفا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" قائلا "الملك أحمس، والمسلسل مأخوذ عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وهو من إخراج حسين المنباوى".



ياسين السقا

ويتناول المسلسل شخصية أحمس قاهر الهكسوس، ويكتبه محمد وخالد وشيرين دياب، كما بدأت ترشيحات الفنانين، حيث تم الاستقرار على كل من صبا مبارك وماجد المصرى وسوسن بدر، وجارٍ الاستقرار على باقى الفنانين.



ياسين السقا وعمرو يوسف

مسلسل "الملك أحمس" تعاون إنتاجى بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة أروما للمنتج تامر مرتضى، ويعد من أضخم إنتاجات دراما رمضان 2021 لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، كما يعد أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى.

ويعود عمرو يوسف للدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر مسلسلاته "طايع" فى شهر رمضان من عام 2018، وشارك فى بطولته صبا مبارك وعمرو عبد الجليل وأحمد داش وسهير المرشدى ومى الغيطى وأحمد عبد الله محمود وعلى قاسم وسلوى محمد على ورشدى الشامى ومحمود حافظ وتأليف محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج عمرو سلامة.