شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تبدأ تصوير "العميل صفر" مع محمد سامى فى يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي، تستعد النجمة لبلبة لتصوير مشاهدها في فيلم " العميل صفر"، حيث من المقرر أن تبدأ التصوير منتصف يناير المقبل، والفيلم بطولة نيللي كريم واكرم حسني ، ويشهد مواقف كوميدية بينها وبين أبطال الفيلم، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء منه في أقرب وقت ليدخل مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً لعرضه في السينمات، وتظهر نيللى كريم خلال أحداث الفيلم في دور راقصة ولديها كباريه، ويساعدها في الكباريه النجم الكوميدى بيومى فؤاد الذى يعمل عطارا في الصباح وفى الكباريه ليلاً وتتوالى الأحداث، حيث صورت عددا من المشاهد داخل الكباريه وكان معها بيومى فؤاد وعدد من النجوم.

فيلم "العميل صفر" فكرة محمد سامى وأكرم حسنى وسيناريو وحوار وائل عبد الله ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب وعدد آخرمن الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامى والنجم أكرم حسنى.