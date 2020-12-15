- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن روبى ويليامز يسجل ألبومه الغنائى فى "الحجر المنزلى" ويستعد لإطلاقه خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمى روبى ويليامز عن بعض التفاصيل الخاصة بألبومه الغنائى الجديد، وذلك خلال حواره مع " BBC Radio " وهو ما حمس الكثير من عشاقه لانتظار الألبوم، وأشار روبى ويليامز البالغ من العمر ( 46 عام ) إلى أنه عمل بكل جد واجتهاد على تسجيل ألبومه الغنائى الجديد، وذلك بفترة الحجر المنزلى الذى التزم بها خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا " covid-19 "، وكشف النجم الشهير أنه من المقرر أن يطلق الألبوم فى ربيع 2021 .
روبى ويليامز
يذكر أن روبى ويليامز يتباهي دائما باستقراره العائلي ، حيث تحدث منذ فترة قصيرة عن زواجه الذى استمر لمدة عشر سنوات من زوجته عايدة فيلد هو "أكثر أهمية" من أى نجاحات آخر حققه طوال حياته المهنية ، وقال ويليامز وهو أب لأربعة أطفال من زوجته عايدة فيلد مؤخرا لمجلة "HELLO "، حيث فاجأ كل عشاقه فقال: إنها أكثر أهمية من أى نسبة مبيعات للأعمال الغنائية أو الفوز بأهم و أشهر الجوائز ، أو إقامة الجولات الغنائية الضخمة " ، و استكمل قائلا : " النجاح و الإنجاز الحقيقى هو أننى كنت فتى صالحا و زوجا صالحا " .
النجم روبى ويليامز
كانت هذه تفاصيل خبر روبى ويليامز يسجل ألبومه الغنائى فى "الحجر المنزلى" ويستعد لإطلاقه خلال 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.