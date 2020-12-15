شكرا لقرائتكم خبر عن روبى ويليامز يسجل ألبومه الغنائى فى "الحجر المنزلى" ويستعد لإطلاقه خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمى روبى ويليامز عن بعض التفاصيل الخاصة بألبومه الغنائى الجديد، وذلك خلال حواره مع " BBC Radio " وهو ما حمس الكثير من عشاقه لانتظار الألبوم، وأشار روبى ويليامز البالغ من العمر ( 46 عام ) إلى أنه عمل بكل جد واجتهاد على تسجيل ألبومه الغنائى الجديد، وذلك بفترة الحجر المنزلى الذى التزم بها خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا " covid-19 "، وكشف النجم الشهير أنه من المقرر أن يطلق الألبوم فى ربيع 2021 .



روبى ويليامز روبى ويليامز

يذكر أن روبى ويليامز يتباهي دائما باستقراره العائلي ، حيث تحدث منذ فترة قصيرة عن زواجه الذى استمر لمدة عشر سنوات من زوجته عايدة فيلد هو "أكثر أهمية" من أى نجاحات آخر حققه طوال حياته المهنية ، وقال ويليامز وهو أب لأربعة أطفال من زوجته عايدة فيلد مؤخرا لمجلة "HELLO "، حيث فاجأ كل عشاقه فقال: إنها أكثر أهمية من أى نسبة مبيعات للأعمال الغنائية أو الفوز بأهم و أشهر الجوائز ، أو إقامة الجولات الغنائية الضخمة " ، و استكمل قائلا : " النجاح و الإنجاز الحقيقى هو أننى كنت فتى صالحا و زوجا صالحا " .