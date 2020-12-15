عن إصابة 17 لاعب بمنتخب مصر للشباب بتونس.. نبيل الحلفاوي: "قلوبنا معكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة للاعبي منتخب مصر للشباب، بعد إصابة 17 لاعبًا منهم خلال تواجدهم في تونس .

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً:"ألف سلامة للكابتن ربيع ياسين وأولادنا في منتخب الشباب.. قلوبنا معكم".

وأضاف: "ألف سلامة لعائشة أيمن حفني.. ربنا يشفي الجميع ويرفع عنا وعن بلدنا الوباء والبلاء، فالله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين".

وكان الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، قد أعلن عن وجود 17 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب الموجود حاليًا في تونس، لخوض بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وتابع حسن، ببرنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "تعرض ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى له الشفاء العاجل ولكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وأضاف:"اللاعبون سيخضعون للعزل الصحي في تونس لمدة 14 يومًا، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم تخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".