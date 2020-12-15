محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان صبري عبد المنعم، حقيقة إصابته بالعمي وفقدان بصره .

وقال عبد المنعم، ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إنه تلقى العديد من المكالمات التليفونية على مدار يومين، بشأن شائعات تعرضه لأزمة صحية، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة.

وأضاف: "أنا قاعد في البيت زي زمايلي، عشان الموسم لم يبدأ بعد، ما عدا الحاجات البسيطة التي تقدم خلال الفترة الحالية .. وأنا بخير وبكامل صحتي وعافيتي وقاعد وسط ولادي".

وذكرت تقارير صحفية محلية، خبرًا يفيد بإجراء الفنان صبري عبد المنعم، عملية جراحية مؤخرًا في عينيه بأحد مستشفيات القاهرة، بعد أن كان فاقدًا للبصر لفترة مؤقتة.صبري عبدالمنعم يكشف حقيقة فقده البصر.. (فيديو)

وكان آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم، مسلسل "الإختيار"، بطولة: أمير كرارة، أحمد العوضي، ضياء عبد الخالق، عابد عناني، محمود حافظ، إسلام حافظ، دينا فؤاد، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.