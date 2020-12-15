شكرا لقرائتكم خبر عن اكرم فريد ينتهى من مونتاج "صابر وراضى" وينتظر موعدا للعرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج أكرم فريد من مونتاج فيلمه الجديد "صابر وراضى" بطولة نجم الكوميديا أحمد أدم ورزان مغربى وإلى الآن لم يحدد المنتج أحمد السبكى موعدا محدداً لعرضه بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول سائق يجسده "أحمد آدم"، والذى يكون دائماً راضياً عن حياته ويبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، ويعمل عند رجل أعمال كبير ومعروف يجسده الفنان محسن محيى الدين، وهو مريض وتعمل عنده رزان مغربى، وتدخل فى العديد من المواقف مع أحمد آدم ، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدى إنسانى.

فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد، وبطولة كل من: أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وسلوى عثمان وفريدة ويوسف حسام ويسرا مسعودى ومحمد مهران، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أحمد آدم فى أعماله، إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين.

وكان آخر أعمال أحمد آدم فيلم "قرمط بيتمرمط"، تأليف أمين جمال وإخراج أسد فولادكار، وشارك فى بطولته الفنان صلاح عبد الله، والفنان وبيومى فؤاد ومى سليم ودينا فؤاد، الذى عُرض العام الماضى في السينمات.