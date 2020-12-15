ماجدة الرومي تتلقى تهنئة من اليابان وتتصدر التريند لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 03:13 صباحاً - منذ 10 ساعات

آخر تحديث: 15 - ديسمبر - 2020 2:36 صباحًا

تحتفل النجمة اللبنانية، ماجدة الرومي، اليوم الإثنين بميلادها الـ64، ما جعلها تتصدر محركات البحث على غوغل، حيث انكب جمهورها على معايدتها متمنين لها طول العمر، لكن اللافت في هذا اليوم هو مشاركة الرومي على صفحتها عبر تويتر احتفال جمهورها الياباني بيوم ميلادها.

وشارك الحساب الرسمي لماجدة الرومي على موقع “تويتر” صورا من احتفالها بعيد ميلادها.

وكتب مع الصور: “ولا تكمل الفرحة إلا مع تجمع العائلة، عيد ميلاد سعيد وعمر مديد”.

كما تلقت ماجدة الرومي تهنئة من معجبيها في اليابان، وشاركت مقطعا مصورا لهم من هناك وهم يهنئوها، وعلقت عليه قائلة: “من اليابان الى لبنان … أجمل تهنئة ودعوة من محبي ماجدة في اليابان”.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة ماجدة الرومي بعيد ميلادها، من بينهم الفنانة الإماراتية، أحلام، التي كتبت لها: “يارب أيامك كلها فرح وحب وصحه وسعاده ونجاح يا كبيرتنا يا عظيمه الغاليه أستاذتنا”.

وغردت الفنانة السورية، سلاف فواخرجي لماجدة الرومي عبر موقع “تويتر”: “ينعاد عليكِ العيد بالفرح وينعاد علينا بحضورك وإبداعك”.

كما هنأت شركة “روتانا” السعودية ماجدة الرومي بعيد ميلادها بهذه الكلمات: “عيد ميلاد سعيد لملاك الطرب ماجدة الرومي”، ثم سألت الجمهور أي من أغانيها محفورة في قلوبهم.

فيما هنأت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، مواطنتها ماجدة الرومي بعيد ميلادها قائلة: “سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي وقدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ 100 سنة”.