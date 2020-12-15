أندريا بوتشيلي بضيافة الشيف نصرت في دبي وستيف هارفي يرشّ الملح

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر الشيف التركي الشهير نصرت، مقطع فديو عبر حسابه في “انستغرام”، يظهر فيه مع المغني الإيطالي أندريا بوتشيلي الذي أحيا حفلاً في “أوبرا دبي”، وتناول الطعام في مطعم الشيف نصرت في الإمارة.

نصرت نشر أكثر من مقطع فيديو عبر “انستغرام” للفنان الكبير، وهو في مطعمه، وفي المطبخ يغنّي، وكتب: “إنّها حفلة خاصة له في مطبخه”.

كما نشر بوتشيلي صوراً له مع نصرت، وشكره على الوقت الجميل الذي قضاه في مطعمه.

من جهته، زار الممثل والمذيع الأميركي ستيف هارفي، مطعم نصرت، ونشر فيديو وهو يرش الملح على طريقة الشيف التي اشتهر بها.