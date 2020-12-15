سيا تُعلن تضامنها مع تويغز في مواجهة شيا لابوف “الكاذب”

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت المغنية الأوسترالية سيا، تضامنها مع زميلتها إف كيه إيه تويغز، غداة رفعها دعوى قضائية ضدّ حبيبها السّابق، الممثل شيا لابوف (34 عاماً) بتهمة الاعتداء الجنسي، قائلةً إنها أيضاً “تعرّضت للأذى العاطفي” من الممثل و”خدعت للدخول في علاقة معه”، بحسب موقع “إي نيوز” الأميركي.

من جهته، لم يعلّق الممثل على ادّعاءات سيا (44 عاماً)، التي نشرتها عبر “تويتر”، السبت، في المرّة الأولى التي يكشف فيها أحدهما عن علاقتهما.

وكتبت: “أنا أيضاً تأذيت عاطفياً من شيا الكاذب المحترف، الذي خدعني للدخول في علاقة مدعياً أنه أعزب”.

وأضافت: “أظنّه مريض جدّاً وأتعاطف معه وضحاياه. فقط إعرف، إذا كنت تحب نفسك – ابق آمناً ، ابق بعيداً. إن أحببتِ نفسك فعلًا، فابقِ بعيدة وآمنة”.

جمع فيديو أغنيتها “Elastic Heart”، في العام 2015، سيا بلابوف، فيما كان على علاقة مع ميا غوث، وكانت المغنية متزوجة من المخرج الوثائقي إريك أندريس لانغ، وتقدمت بدعوى طلاق من المخرج في كانون الأول 2016 بعد عامين من الزواج.

تتهم الدعوى القضائية التي رفعتها إف كيه إيه تويغز، لابوف، بـ”العنف الجنسي والاعتداء والتسبب في اضطرابات نفسية”. كما تدّعي أن الممثل نقل لها عدوى جنسيّة، وأنه كان على معرفة مسبقة بإصابته.

وقالت المغنية البريطانية: “ما عشته مع شيا كان أسوأ تجربة في حياتي كلها. قد يظنّ الناس أنّ النجوم محصّنون من تلك الأفعال، إلّا أنّ أيّ شخص معرّض للاعتداء”.