فضل شاكر يعود بـ”إبقى قابلني”: “تلبية لرغبة الجمهور”

متابعة بتجــــــــــــرد: يواصل الفنان فضل شاكر إطلاق أعماله الغنائية، خصوصاً بعد إطلاق العديد من الأغاني “المنفردة” خلال العام 2020، وكان آخر أعماله الغنائية أغنية “للحين عايش” باللهجة الخليجية، والتي حققت نجاحاً كبيراً خلال أيام من طرحها على قناته الرسمية على “يوتيوب”. ويأتي العمل الجديد بعد طلب الفنان فضل شاكر من جمهوره اختيار لهجة أغنيته الجديدة، لتكون أغنية “إبقى قابلني”، وهي باللهجة المصرية، استجابةً لرغبة جمهوره الذي تفاعل معه بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعاون الفنان فضل شاكر في العمل الغنائي الجديد مع الشاعر عمرو المصري، ومع الملحّن عمرو الشاذلي، فيما تولى التوزيع الموسيقي عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ، وماستر الأخير، وإشراف عام اياد النقيب ومن إنتاج الفنان شاكر.
في الآتي، كلمات أغنية “إبقى قابلني”:
يا رب دايما ناجح في الخيانة والوجع / كمل بجد ده انت فظيع أوي يا جدع
الله عليك هتبقي حاجة في الجحود / قلبك ده ميت وأنت بارع في البرود
عرفت تكسب قسوتي / وخدت كل الكره ليك / مشيت معاك أنا سكتي
لقتني بخسر نفسي بيك / وخلصت بالسلامة وروح / أصل اللي زيي خسارة فيك
وابقي قابلني
لو حد استحمل طبعك اكتر من يومين / ده أنا ليا الجنة عشان انا عشت معاك سنين
ده أنت بصراحة ما تتعاشرش / فكرة أسامحك مفتكرش / والراحة بعدك هلاقيها في ناس تانيين
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