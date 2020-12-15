اللغة الإسبانية مفاجأة حاتم عمور في ألبوم “بلا حدود”

متابعة بتجــــــــرد: قرر النجم المغربي حاتم عمور، أن يغني باللغة الإسبانية للمرة الأولى ضمن أغاني ألبومه الجديد “بلا حدود”، الذي يحضر له حاليًا مع نخبة من صناع الموسيقى في المغرب والشرق الأوسط، ومن المقرر طرحه خلال بداية السنة المقبلة.

ألبوم “بلا حدود” يتضمن توليفة من لهجات عديدة وألوان موسيقية مختلفة، من بينها اللهجة المغربية التي يعتبر سفيرًا لها ويحرص دائمًا على توظيفها، وأغاني اخرى باللهجتين الخليجية والعراقية، بالإضافة إلى الإسبانية ومفاجآت أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا مع صدور أغاني الألبوم.

ويضع حاتم حاليًا ملامح ألبومه الجديد، بالإتفاق مع الشعراء والملحنين والموزعين لتحديد الأغاني المطلوبة لوضعها في الألبوم، ليكون جاهزًا للطرح نهاية السنة الحالية. كما من المرتقب أن يختار عمور أغاني من ألبومه الجديد، لتصويرها على طريقة الفيديو كليب، على أن يتم إصدارها بشكل تدريجي تماشيًا مع النمط الذي نهجه في إصدار ألبومه السابق “بلا عنوان”.

يشار إلى أن حاتم عمور سبق وشارك في عمل إسباني، بعنوان “Nos Fuimos Lejos” في نسخته العربية وذلك رفقة الفنان الإسباني إنريكي إغليسياس والكوبي ديسمبر بوينو والمنتج المغربي العالمي ريدوان.

جدير بالذكر أن “بلا عنوان” أخر ألبومات حاتم عمور الغنائية، حيث حقق نجاحًا ملحوظًا وتصدر قائمة التريند على يوتيوب فحققت أغانيه أكثر من 250 مليون مشاهدة إجمالًا، بالإضافة إلى حصوله على نسبة إستماع كبيرة على المتاجر الموسيقية وأثير الإذاعات الوطنية والعربية.