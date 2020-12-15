شكرا لقرائتكم خبر عن شيراز بطلة ما وراء الطبيعه تكتم دموعها على الهواء مع ريهام سعيد: هموت وأشوف سوريا بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الطفلة ريم عبدالقادر، المعروفة بـ شيراز، بطلة مسلسل "ما وراء الطبيعة"، أنها "مصرية سورية"، من أب وأم سوريين، ولكنها ولدت في مصر، ولم تذهب لسوريا إطلاقًا.

وأضافت "شيراز" خلال لقاء مع ريهام سعيد فى برنامجها صبايا الخير، "أنا ولدت فى مصر، ولكن لم أذهب لسوريا حتى وأنا فى بطن ماما.. بتكلم مصرى ولكن بابا وماما سوريين.. وبحب مصر، وبحب سوريا، وكتمت دموعها على الهواء، قائلة :"هموت وأشوف سوريا وما اعرفش الحرب ليه.. والدتى تحكى لي الكثير عن دمشق".

ما وراء الطبيعة، مسلسل مصرى من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.

كما أكدت، أنها تتعلم بنظام Home schooling أو التعليم بالمنزل، حيث تتمنى الذهاب للمدرسة لكن نومها غير منتظم لا يسمح لها بذلك، فيما يسمح لها هذا النظام بالتمثيل دون التقيد بالاستيقاظ مبكرا، مستطردة:"والدى يذاكر لى وهو أستاذ جامعى فلا أحتاج لمدرس".