شكرا لقرائتكم خبر عن ناصيف زيتون يحيى حفلا غنائيا برأس السنة فى دبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب السورى ناصيف زيتون، لإحياء حفل غنائى برأس السنة، بدولة الإمارات وتحديداً فى دبى يوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر الحالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته المميزة، والتى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، منها أغنية "تكة" وأغنية "كرمال الله"، المطرب ناصيف زيتون شارك فى برنامج المواهب ستار أكاديمى 7 فى نهاية العام 2009، وقدم المواويل والأغانى الجبلية لوديع الصافى، فعلى مدى إطلالاته فى سهرات البرنامج تنقل بين نوعيات مختلفة من الأغانى الإيقاعية، ونال حضوره وصوته إعجاب الفنان اللبنانى وديع الصافى، وكذلك حصل على دعم سلطان الطرب جورج وسوف.

يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب جديدة تحمل اسم "بيروت" تضامنا مع أحداث لبنان، من كلمات يحيى صالح، وألحان أحمد بركات، وتوزيع زهر ديب، وتسجيل ومكس وماستر عمر صباغ، وأغنية أخرى بعنوان "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك"، وأغنية "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة في مواجهة المرض والشفاء منه.