نور جذابة ووفاء عامر بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة صورة له رفقة الفنان أحمد أمين عبر حسابه بـ"إنستجرام" من أحدث جلسة تصوير خضعا لها، وظهرا خلالها بإطلالة كلاسيكية.

أمير شاهين

شارك الفنان أمير شاهين جمهوره ومتابعيه صورة له ظهر خلالها بذراع مكسور رفقة الفنانة منة شلبي، وعلق قائلًا: "المصابون في الأرض".

هنادي مهنا

الفنانة هنادي مهنا شاركت جمهورها صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة هادئة معتمدة على مكياج بسيط أبرز ملامحها.

فيفي عبده

ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة مرتدية فستان سورايه باللون الأخضر.

أحمد فهمي

شارك الفنان أحمد فهمي جمهوره ومتابعيه عبر "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها بإطلالة كاجوال مرتديا بليزر وبنطال جينز.

نور

الفنانة اللبنانية نور شاركت جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها ظهرت خلالها بإطلالة جذابة من كواليس مسلسلها "جمال الحريم".

ريهام حجاج

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة باللون الأبيض.

مصطفى شعبان

ونشر الفنان مصطفى شعبان صورة له عبر حسابه بـ"إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كاجوال مرتديا تي شيرت وبنطال جينز.

وفاء عامر

نشرت الفنانة وفاء عامر صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة مرتية فستان باللون الأبيض.

محمد محسن

وشارك الفنان محمد محسن جمهوره ومتابعيه صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها بإطلالة كلاسيكية مرتديا بدلة باللون الرمادي.