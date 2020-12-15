شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحيى ذكرى رحيل فريد الأطرش باحتفالية فنية.. اعرف موعد الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى دار الأوبرا المصرية ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش حيث تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقي حفلًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس المقبل علي المسرح الكبير، ويتضمن البرنامج باقة من ألحان الموسيقار الراحل والتى أثرت مكتبة الموسيقى العربية، منها موسيقى لحن الخلود، قلبى ومفتاحه، أحبك يانى، أحبابنا يا عين، أنت واحشنى، يا حبايبى يا غاليين، أوبريت متقولش لحد، موسيقى توته، مايكونش ده، كلمة عتاب، أول همسة، بقى عايز تنساني، يا ساعه بالوقت أجرى، فوق غصنك يا لمونه، حكاية غرامى وسنة وسنتين، أداء ابراهيم رمضان ، أميرة سعيد ، محمد طارق ، ساره ذكى ، محسن ابراهيم ، ريم كمال ووليد حيدر.

ويعد فريد الاطرش واحدا من أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، وينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، بدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان ، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء منهم أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري ، بيرم التونسي ، صالح جودت ، فتحي قورة ، كامل الشناوي ، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان ، شادية ، فايزة أحمد ، صباح ، مها صبري ، وديع الصافي ، نور الهدى ومحرم فؤاد , توفي الأطرش فى 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عاما تاركاً الحاناً خالدة مازلت تثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى .