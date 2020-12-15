شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو زهرة عقب تكريمه: وقوفي على هذا المسرح شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مهرجان التجربة الأولى، الذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية فى دورته الخامسة برئاسة الدكتور أشرف زكى، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة والذي أقيم على مسرح النهار بشارع قصر العينى.

وقدم حفل الافتتاح الفنان إيهاب فهمى، ويستمر المهرجان فعالياته حتى يوم 21 ديسمبر الجارى.

وأعرب الفنان عبدالرحمن أبوزهرة عن سعادته بالتكريم خصوصًا أنه من فنان كبير ورجل يستحق التقدير والاحترام زي أشرف زكي ورجل حقق مجهودات كبيرة لأنه يفعلها بإخلاص، مضيفًا أنه يشكر كل أعضاء النقابة، ووقوفي على هذا المسرح الكبير شرف كبير بالنسبة لي.

ويشارك فى هذه الدورة 8 عروض مسرحية لتنافس على جوائز المهرجان وهي "أغنية على الممر" للمخرج بدر الأحمدى، "ملحمة السويس" للمخرج محمد زكى، "الحلبة" للمخرج محمد فاروق، "الفراشات" للمخرج رامى نادر، "كازينو السهرة السعيدة" للمخرج محمد صلاح طافش، "المصنع" للمخرج مصطفى عسكر، "للإيجار" للمخرج كريم البسطى، "قصة عادية جدا" للمخرج محمد عبد الوارث.