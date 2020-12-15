شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير رومانسية تجمع عبير صبرى وزوجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة عبير صبرى، لجلسة تصوير جديدة جمعتها بزوجها أيمن البياع، أظهرت خلالها حالة الحب والرومانسية التي تجمعهما في كل مكان، حيث إنهما يذهبان دائما في كل مكان حتى الأحداث والمهرجانات الفنية.

ونالت جلسة التصوير استحسان متابعيها، حيث ظهرت برشاقة كبيرة، بعد أن ارتدت ملابس جلدية باللون الأسود، فيما ظهر زوجها بملابس كاجوال.

يذكر أن الفنانة عبير صبرى ظهرت بصحبة زوجها أيمن البياع منذ 10 أيام على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42، وتبادل القبلات تعبيرا منهم على الحب الذى يجمعهما حتى أمام عدسات المصورين.

وفى سياق آخر صورت الفنانة عبير صبرى مشاهدها فى مسلسل "إسعاف يونس" فى ديكور داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تظهر عبير كضيفة شرف خلال الأحداث، والعمل ينتمى إلى نوعية المسلسلات الكوميدية، وتدور أحداثه حول طبيب يجسده محمد أنور، ولديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل فى قصة حب مع سارة سلامة.