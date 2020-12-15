شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمى يطرح كليب أغنية "تقيل وهادى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حاتم فهمى أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "تقيل وهادى" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، في أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم، والأغنية من كلمات وألحان عمرالشربينى وتوزيع كريم عبد الوهاب

ويتعاون حاتم فهمى في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا واحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.

كما كان قد طرح دعاء دينى في موسم رمضانت الماضى، يحمل اسم "خليك واثق فى الله" وهو من كلمات وألحان عز الدين وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات الدعاء" خليك واثق في الله عايش لرضاه كل الأوقات وياه، ده مفيش حد بينساه إلا وتلقاه ديماً تعبان جواه، وبلاش تيأس من الأول لو أنت حلمك إتأجل هتقدر تاني هتكمل لو انت معاه، خليك ديماً مقربله بطيبة قلبك إوصله ده لا قبله ولا بعده كفاية رضاه" .