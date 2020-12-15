شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أحمد راتب: والدى رفض فكرة الاعتزال وقالنا لما أموت اعرفوا أنى اعتزلت الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لمياء أحمد راتب إن والدى كان بيعتز بكل أعماله مع النجم الكبير عادل إمام، وكانت أكثرهم مسرحية "الزعيم" لأنها كانت بتتعرض فترة طويلة، وفيلم "واحدة بواحدة"، وكان بيضحك من قلبه ويفتكر كواليس التصوير، وهو بيعتز جدًا بصداقة عادل إمام.

وأضافت لمياء خلال استضافتها بصحبة الناقد طارق الشناوى، في برنامج "الحياة اليوم" للإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، لما والدى بيتفرج على حاجة له في البيت كان بيبص في عيوننا عشان يشوف رد الفعل، واحنا كنا بنحب مسلسل "أم كلثوم"، وهو كان مبدعا في كل أعماله حتى في فيلم "خيال الضل" عشان الدور أنه أعمى كان بيمشى في البيت وهو مغمض العين عشان يدرب على الدور.

وتابعت: والدى عمره ما فكر يعتزل، ولما كنا بنتكلم معاه عن فكرة الاعتزال كان بيرفض رفضا تاما، ويقولنا لما أموت أعرفوا أنى اعتزلت الفن، وللأسف هو مشافش آخر أعماله اللى هي "فيلم مولانا" ومسلسل "الأب الروحى".

ورحل أحمد راتب عن عالمنا يوم الأربعاء 14 ديسمبر، عن عمر يناهز الـ 67 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات والذي توفي فيه، وشُيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة العصر.











