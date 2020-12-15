ابنة أحمد راتب: "والدى كان طيب ومش بيعرف يعاقب وبيزعل منى لو عاقبت بنتى"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت لمياء أحمد راتب، والدى كان طيب وحنين بشكل مفرط وماما كانت ماسكة زمام الأمر في التربية والشدة، لأنه مش بيعرف يعاقب، ولكنى كنت باخد رأيه في كل حاجة وكان عنده ثقة في كل اختياراتنا، وزرع فينا قيم بشكل غير مباشر من غير ما نحس.

وأضافت خلال استضافتها بصحبة الناقد طارق الشناوى في برنامج "الحياة اليوم" للإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، لا يوجد دور لوالدى ندم عليه لأن التمثيل بالنسبة له كان غاية، لدرجة أنه كان يمشى في الشارع وينسى أنه مشهور، أما بالنسبة للأدوار التي لا ينسى كواليسها فكانت مسرحية "سك على بناتك"، وفيلم "يارب ولد" وغيرها من الأدوار.

وتابعت، والدى كان رقيق أوى وحنين على أحفاده وبالنسبة له الطفل محدش يقرب له وكان ممكن يزعل لو عاقبت بنتى وحتى كان رحيم بالحيوانات، وهو أثر في أحفاده بحنيته وطبعًا فاكرينه لغاية النهاردة ومكنش عنده غير شغله وبيته وكان أسرى ومش بيحب الخروج كتير.