شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزي وماجد المصرى يقدمان واجب العزاء في والد داليا البحيري (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر النجمان هاني رمزي وماجد المصرى إلى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس لتقديم واجب العزاء في المهندس محمود البحيري والد داليا البحيري. (تحديث)

وحرص على الحضور حتى الآن كل من الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكي وإيهاب فهمي وبوسي شلبي وهبة الأباصيري لتقديم واجب العزاء في والد الفنانة داليا البحيري.

وكان والد الفنانة داليا البحيري توفى يوم الأربعاء الماضي، وشيعت جنازته بعد صلاة المغرب من مسجد الصديق بمساكن شيراتون، وغاب نجوم الفن عن حضور تشييع الجثمان، حيث اقتصر حضور الجنازة على عائلة الراحل.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا البحيري الدرامية، مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل حول امتلاك نور عبد الحميد الشهير بـ(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.