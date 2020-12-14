"معًا للأبد".. أحمد العوضي يوجه رسالة جديدة لزوجته ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أحمد العوضي، رسالة جديدة لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ونشرالعوضي، صورة تجمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "معًا للأبد".

واحتفل أحمد العوضي، بعيد ميلاده يوم السبت الماضي، إذ أنه من مواليد 12 ديسمبر 1985.

يذكر أن، العوضي يتعاون مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز في دراما رمضان المقبل، بمسلسل "اللي ملوش كبير" وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.