اشرف زكي يكشف كواليس انطلاق مهرجان المهن التمثيلية المسرحي

قال الدكتور أشرف زكي، رئيس مهرجان المهن التمثيلية المسرحي، أن ميزانية المهرجان كانت قليلة جدا في البداية ولكن هناك بعض الدعم من خلال الاعلانات.

واكد "زكي" خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة بمهرجان المهن التمثيلية المسرحي، واضاف أن هناك دعم كبير من قبل الشباب حتى يخرج المهرجان للنور أمام الجمهور.

وتابع : " المهرجان يضم أعضاء لجنة

تحكيم ضخمة ونخبة كبيرة من الفنانين، بالإضافة إلى ذلك فهناك جهد كبير من قبل جميع الشباب المشاركه في العروض".

وكان انطلق منذ قليل حفل الإفتتاح، كما تضم لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الدورة الخامسة، كلًا من المخرجين سامح عبدالعزيز، وإبراهيم فخر، وأحمد خالد

أمين، وهشام عطوة، شادي سرور، إضافة إلى كل من الفنانين أحمد صيام، سلمى غريب، أحمد تمام، محمد نبيل منيب، الناقد يسري حسان، مهندس وائل عبدالله.يذكر أنه تم قبول عدد من المسرحيات لتنافس في الدورة الخامسة، وهي: ملحمة السويس، إخراج محمد زكي، الحلبة، إخراج محمد فاروق، الفراشات، إخراج رامي نادر، كازينو السهرة السعيدة، إخراج محمد صلاح طافش، المصنع، إخراج مصطفى عسكر، للإيجار، إخراج كريم البسطي، قصة عادية جدًا، إخراج محمد عبدالوارث.