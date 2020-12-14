تراند اليوم : نجوم الفن في عزاء والد “داليا البحيري”.. شاهد

حرص العديد من النجوم على تقديم واجب العزاء في وفاة المهندس محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري الذي توفي الأربعاء الماضي بعد تعرضه لأزمة صحية وفي مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والأعلامية هبة الأباصيري.

وكان الجميع ملتزما بالاجراءات الوقائية مرتدين “فيس شيلد” وكمامات في العزاء المقام بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وكان والد الفنانة داليا البحيري توفى يوم الأربعاء الماضي وشيعت جنازته بعد صلاة المغرب من مسجد الصديق بمساكن شيراتون وغاب نجوم الفن عن حضور تشييع الجثمان، حيث اقتصر حضور الجنازة على عائلة الراحل.

على صعيد آخر، شاركت داليا البحيري في سباق دراما شهر رمضان 2020 بمسلسل “فلانتينو”.‏

المسلسل بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى ‏المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول “نور عبد المجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ‏ومفاجآت‎.

