شكرا لقرائتكم خبر عن شادية فى صورة نادرة مع محمود مرسى من تصوير فيلم "امرأة عاشقة" من 46 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محبو وعشاق الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على إنستجرام، عن صورة جديدة نادرة لدلوعة السينما المصرية، جمعتها مع الفنان الراحل محمود مرسى، من كواليس تصوير فيلم امرأة عاشقة، الذى عرض لأول مرة فى دور السينما، منذ نحو 46 عاما، وتحديدا يوم 8 يوليو عام 1974.



شادية ومحمود مرسى

فيلم امرأة عاشقة، شارك فى بطولته شادية، محمود مرسى، حسين فهمى، مديحة حمدى، توفيق الدقن، عايدة عبد العزيز، إبراهيم نصر، كوثر شفيق، نادية زغلول، ومجموعة كبيرة من الممثلين، من تأليف مصطفى محرم، إخراج أشرف فهمى، وقدمت شادية خلال أحداث الفيم قدمت شادية في الفيلم ثلاث أغنيات قصيرة، من كلمات صلاح فايز، ألحان خالد الأمير، وهى أغنيات ملل وفرح وقدر.

ومنذ عدة أيام مرت الذكرى الثالثة لرحيل محبوبة الجماهير وصوت مصر الفنانة الكبيرة شادية، التى رحلت عن عالمنا يوم 28 نوفمبر من عام 2017، بعد رحلة عمر ملأتها بالفن والحب والعبادة والزهد.

ولدت الفنانة شادية فى 8 فبراير عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعى أحمد كمال شاكر اسم "فاطمة"، وعرفت فى السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء فى سبب تسميتها فهناك رأى يقول إن المنتج والمخرج حلمى رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل فى إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبى هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور فى ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

وقدمت شادية خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالى 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً فى الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربى، وهى من أهم الفنانات فى تاريخ الدراما العربية.