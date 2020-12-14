شكرا لقرائتكم خبر عن باد بانى يحصد 10 ملايين مشاهدة بكليب Hoy Cobré فى 3 أيام.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم النجم العالمى باد بانى الفترة الماضية بتحقيق النجاحات، حيث تحول لواحد من أهم الأسماء فى عالم صناعة الموسيقى، وقد أحدث كليبه الأخير"Hoy Cobré " ضجة كبيرة فور إطلاقه وخاصة أن ضيف الكليب هو النجم العالمى سنوب دوج، و كليب "Hoy Cobré" الذى أطلق منذ ثلاث أيام على قناة باد بانى " bad bunny " الخاصة الموجودة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" استطاع أن يحقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة، إضافة الى 724 ألف likes .

كليب " Hoy Cobré " ظهر خلاله النجم باد بانى البالغ من العمر (26 عام) فى البداية بالصحراء قبل أن يدخل فى وصلة رقص أعلى إحدى الشاحنات التى يقودها شخصية كارتونية وتجلس بجانبه سيدة ذات الضفائر الطويلة، وصولا الى متجر للملابس الرجالية .

و كانت مفاجأة الكليب ظهور النجم العالمى سنوب دوج والذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم وقد ظهر بالعمل وكأنه مدير للمتجر .

يذكر أن باد بانى أعترف مؤخرا أنه لما يشعر فيها بالحزن، يستمع إلى ألبوم "Chromatica" للنجمة العالمية ليدى جاجا وقال: "هذا الألبوم يجعلنى أشعر بسعادة كبيرة عندما أطلقت هذا الألبوم ، كنت فى مرحلة جيدة حقا ، أستمتع بحياتى .. فى الحقيقة أنا أحب هذا الألبوم".















