شكرا لقرائتكم خبر عن "باب الجمال" أحدث أغانى ألبوم محمد منير الجديد بتوقيع سامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الملحن سامر أبو طالب عن أنه يتعاون مع النجم محمد منير في ألبومه الجديد في الأغنية التي تحمل اسم الألبوم "باب الجمال"، حيث ستكون هيد الألبوم، لافتًا إلى أن الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع موسيقي عمر إسماعيل، وهي تحمل طابع بهجة مختلفًا ستكون مفاجأة للجمهور.

وأضاف سامر لـ ”الخليج 365” أنه سعيد بالتعاون مع الكينج محمد منير في مشواره الفني، متمنيا أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور وقت طرح الألبوم.

يذكر أن آخر ما طرحه الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر حسابه قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.

كما شارك فى فيديو كليب أغنية "الناس فى بلادى" المذيعة نجوى إبراهيم "ماما نجوى"، وكان الكينج محمد منير تم تصوير الأغنية فى المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.